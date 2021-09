David Charvet : Son ex-femme, Brooke Burke, se remarie un an après leur divorce !

Cette nouvelle étape n'est que la suite logique de leur relation. En réalité, Brooke Burke a évoqué très tôt l'idée d'une union officielle. "Je pense que quand on rencontre la bonne personne, on peut avoir envie de se remarier, expliquait-elle en décembre 2019, au bout de quatre mois de relation. Alors qu'il y a un an, j'aurais clairement dit non !" La belle américaine de 50 ans avait officialisé son amour pour Scott Rigsby quelques jours plus tôt, sur le red carpet d'une soirée mondaine. Elle a été mariée, auparavant, à David Charvet, avec qui elle a eu deux enfants : Heaven Rain, 14 ans, et Shaya Braven, 13 ans.