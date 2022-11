David Ginola en pleine galère financière ? L'ancien footballeur chercherait un nouveau poste coûte que coûte !

Dans la vie, il y a des hauts et des bas et actuellement, David Ginola n'est pas à son meilleur si l'on en croit les informations du magazine Voici. Pourtant, tout allait pour le mieux jusqu'ici dans la vie de l'ancien footballeur. Idole du Paris Saint-Germain dans les années 90, celui que l'on a surnommé El Magnifico a fait rêver le Parc des Princes avant de partir en Angleterre où il a également émerveillé les supporters. Une très belle carrière sportive qu'il a su faire fructifier en devenant rapidement consultant pour des émissions de sport à la télévision.

Il a ensuite rapidement bifurqué vers le divertissement en devenant à partir de 2016 l'animateur de l'émission à succès, La France à un incroyable talent. Il sera à la barre de l'émission de M6 pendant 4 ans, avant d'être remplacé par Karine Le Marchand. Depuis, c'est un peu le désert pour David Ginola, qui a seulement participé à la version anglaise de Je suis une célébrité, sortez-moi de là !, l'an dernier. Mais il aimerait beaucoup que cela change et son agent proposerait ses services à des chaînes de télévision et de radio en France et en Angleterre. Malheureusement pour lui, le résultat n'est pas très concluant. "Disons qu'il paie une réputation compliquée. Beaucoup de monde le voit comme un flambeur et un âpre négociateur", confie un de ses proches au média.

Il était persuadé d'être indispensable à la télé et qu'une autre chaîne viendrait rapidement lui proposer un job

Et c'est visiblement pour ces raisons que M6 a décidé de se séparer de lui, la chaîne estimant que David Ginola avait des prétentions salariales trop élevées. Malgré l'échec des négociations, le compagnon de la sublime Maéva Denat a longtemps gardé bon espoir de retrouver un poste. "Il était persuadé d'être indispensable à la télé et qu'une autre chaîne viendrait rapidement lui proposer un job", renchérit le proche de l'homme de 55 ans. Et d'après les informations de nos confrères, sa situation financière devient problématique et après deux années sans travailler, il a un besoin impératif de retrouver un boulot. Malheureusement, les opportunités sont maigres et même la prochaine Coupe du monde qui s'annonce ne lui a pas ouvert de possibilité en télé ou en radio. Une période difficile pour David Ginola, qui se serait également vu ambassadeur du PSG si l'on en croit les informations de Voici, mais le président du club n'a pas donné suite à la proposition de son ancien joueur.