David Golis (Loft Story) a totalement changé de vie : que devient-il, 18 ans après le succès ?

En 2001, les téléspectateurs découvraient Loft Story, émission de télé-réalité à succès qui a fait connaître, entre autres, Loana. L'année suivante, la production lance une deuxième saison. Marlène Duval, Afida Turner, Félicien Taris, Kamel Djibaoui ou encore David Golis ont fait le show devant la France entière. Dix-huit ans plus tard, Kamel a pris des nouvelles de David, qui a ouvert un restaurant en région parisienne.

C'est sur Instagram, mercredi 21 octobre 2020, que les deux anciens colocataires du Loft se sont retrouvés. En story sur le réseau social de partage d'images, Kamel Djibaoui est allé déjeuner à Acqua in Bocca, un restaurant situé à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, et appartenant à... son ami David Golis. Des retrouvailles autour de bons plats italiens concoctés par le chef de l'établissement.

Après la comédie, la restauration pour David Golis

"Je me trouve dans le fameux restaurant du frérot David, on ne le présente plus. Vous vous souvenez peut-être de lui, il était avec moi dans mes débuts. On a vécu vingt ans d'amitié", lance Kamel à ses près de 94 000 followers. Et David, lunettes fumées sur le nez, de prendre la parole, donnant des détails quant à son affaire : "Ça ne veut pas dire l'eau dans la bouche, ni avoir l'eau à la bouche. En italien, c'est acqolina in bocca. Acqua in bocca ça veut dire motus et bouche cousue. C'est pour ça que ma bouteille dit chut. Ça veut dire que tu gardes le secret, la bonne adresse tu ne la partages pas, tout ce que tu sais tu le gardes pour toi. C'est une expression typique du sud de l'Italie qui a d'ailleurs été reprise par les Corses."

Kamel, séduit par l'endroit, ne tarit pas d'éloges : "C'est magnifique, c'est bien décoré. Il y a une terrasse juste exceptionnelle. Les lampadaires, mais même ce logo qui fait le charme de ce restaurant. J'ai goûté sa carte, exceptionnelle aussi." Et l'ancien Lofteur n'est pas le seul à être tombé sous le charme. Sur TripAdvisor, célèbre site de notation touristique, les internautes ont trouvé l'établissement "excellent" !

Après Loft Story, David Golis a mené un combat contre le lymphome de Hodgkin, un cancer qui attaque le système lymphatique, l'une des composantes les plus importantes du système immunitaire. En 2011, il annonçait avec fierté sa rémission. L'année suivante, il incarnait le Dr Moretti dans la saison 2 d'Hollywood Girls, aux côtés de Caroline Receveur, Ayem Nour, Nabilla... et Kamel Djiaboui. Désormais, c'est en patron de restaurant qu'il est comblé.