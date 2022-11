David Guetta célibataire, son ex Cathy en profite pour lui déclarer sa flamme : "Tu as été mon tout..."

Leur relation ne sera plus jamais la même, mais ces deux-là continuent à s'aimer si fort. Séparés depuis l'année 2014, Cathy et David Guetta forment toujours une très belle famille malgré leur rupture. Si bien que dès que l'un fête son anniversaire, l'autre a forcément une douce pensée pour le passé, mais aussi pour cet avenir, un brin différent, qu'ils vivent et construisent ensemble. Quand l'occasion se présente, ils font carrément la fête côte à côte, et souffle évidemment les bougies à deux... mais pas cette année.

Tu es ma famille et tu sera pour toujours dans mon coeur

Le 7 novembre 2022, David Guetta a célébré ses 54 ans à l'autre bout du monde. Il a d'abord fêté l'évènement de son côté, puis il a constaté, sur les réseaux sociaux, qu'il avait eu droit à de jolis messages. Cathy Guetta, par exemple, a partagé quelques photographies de souvenirs passés dans les bras l'un de l'autre, avec en prime leurs fils Tim Elvis, 18 ans et leur fille Angie, 15 ans. "Happy birthday mon David, écrit la femme d'affaires, qui s'est récemment lancée dans la cosmétique et a lancé son application pour booker un DJ. Tu as été mon tout. Tu es le père de mes deux extraordinaires enfants. Tu es ma famille et tu sera pour toujours dans mon coeur. Gros bisous de Los Angeles."