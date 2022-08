Elvis Guetta : Les superbes abdos du fils de David Guetta font réagir un célèbre chanteur

C'est dans un décor de rêve en plein coeur d'Ibiza en Espagne que David Guetta, l'un des DJ les plus célèbres du monde, profite de ses vacances avec son ex-femme Cathy Guetta et leurs enfants : Elvis (18 ans) et Angie (14 ans). Des instants précieux en famille que le DJ et père de famille de 54 ans n'hésite pas à partager à ses abonnés sur Instagram comme ce fameux cliché de lui-même avec ses deux enfants qu'il a publié ce mardi 16 août et dans lequel ils apparaissent poser sur un bateau sous un magnifique coucher de soleil : "Family first. @elvisguetta and my baby Angie", a-t-il écrit en légende de cette photo qui a récolté plus de 100.000 likes.

Yannick Noah hilare sur le corps d'Elvis Guetta

Le jeune Elvis Guetta qui profite pleinement de ses vacances de rêve à Ibiza, n'hésite pas à poster des clichés à ses plus de 55.000 abonnés sur Instagram. Ce mercredi 17 août, le jeune homme de 18 ans posé sur un bateau sous un magnifique ciel bleu a affiché son torse où l'on peut apercevoir ses abdos en béton qui font beaucoup d'envieux. "Besoin d'un chauffeur", a-t-il écrit en légende du post. Hilare, Yannick Noah n'a pas manqué de réagir au torse du jeune homme. "Mais dis moi : ce sont de vraies plaquettes", a écrit le chanteur et ex-tennisman de 62 ans accompagné de nombreux émojis en forme de pouce et de quelques smileys. La maman d'Elvis, Cathy Guetta, pas insensible au charme de son fils, a écrit ce message accompagné de trois coeurs rouges : "Hola Guapo".