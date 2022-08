David Guetta : En famille dans un décor de rêve, le DJ prend une pause avec Elvis et son "bébé" Angie

Un bel été qui se déroule en compagnie de la mère des enfants, Cathy Guetta, aussi réputée dans le monde de la nuit que son ex-mari et qui ne manquerait une saison à Ibiza pour rien au monde. Absente sur la photo du DJ avec ses enfants, l'organisatrice de soirées semblait pourtant bien être sur le bateau avec eux, selon ses propres stories montrant un yacht au coucher du soleil, entre Ibiza et Formentera.

Une balade partagée en famille donc, qui a dû faire du bien au DJ et qui prouve que celui-ci est encore très proche de son ex-femme, de qui il a divorcé en 2014 après 22 ans de mariage et une longue collaboration. En revanche, pas de traces de Jessica Ledon, la nouvelle compagne de David Guetta sur les photos... La jeune mannequin cubaine était-elle réellement absente de cette petite virée ou est-elle restée la plus discrète possible ?

Pour le moment, elle n'a fait aucun commentaire mais rien, sur son compte Instagram, ne fait mention de sa présence à Ibiza... La top-model cubain est peut-être simplement restée à Miami, où David Guetta vit la plupart du temps et où elle le retrouvera sans doute à la fin de l'été. La dernière apparition des amoureux remonte au mois de juillet : ils étaient photographiés en train de faire la fête à... Ibiza !