David Guetta, son mariage grandiose avec Cathy : Ce détail qui a fait "flipper" le DJ

De 1992 à 2014, David Guetta a été marié à Cathy, celle qui a contribué à faire de lui un DJ réputé à Paris et Ibiza avant qu'il ne connaisse un succès mondial. Lors de son mariage, le musicien de 52 ans a passé la bague au doigt de son amoureuse devant 800 invités. Pourtant, il a bien failli se retrouver... tout seul.

Invité de Mcfly et Carlito sur leur chaîne YouTube pour leur format spécial anecdotes, David Guetta est donc revenu sur le jour de son mariage avec Cathy Guetta. "Quand je me suis marié avec Cathy, comme tu peux imaginer, grand jour, tout ça... Moi, je ne suis pas du tout dans la religion, mais Cathy est protestante et donc elle veut, en plus du mariage qu'on a fait à la mairie, qu'on se marie au temple. Donc toute la famille réunie, tout ça... Et j'arrive au mariage, et il n'y a personne", a-t-il commencé.

Et le musicien derrière les tubes I Got a Feeling et Titanium d'ajouter : "Cathy, elle est tout le temps en retard. Et là, vraiment, j'ai les boules. Je me dis : 'Nan, mais là, c'est abusé quoi. Le jour du mariage, elle est en retard !' Et bon, ça m'énerve un peu quand même. Je me dis : 'En plus, je ne comprends pas où sont les gens, on a quand même invité nos familles et tout. Donc je commence à flipper et tout et j'appelle un copain à moi et je lui dis : 'Je ne comprends pas, je ne comprends pas, mais vous êtes où ? Mais vous êtes où ?' Et en fait, je m'étais trompé d'adresse... Il y avait deux temples l'un à côté de l'autre ! C'était un truc de ouf !"

En 2012, le couple avait fêté ses 20 ans de mariage lors d'une nouvelle cérémonie à Ibiza.

David Guetta, qui vient aussi de révéler que la chanteuse Madonna refusait de travailler avec lui en raison de son signe astrologique, a finalement épousé Cathy et de ce mariage sont nés deux enfants : Tim-Elvis Guetta, né le 9 février 2004 et Angie Guetta, née le 23 septembre 2007. Même s'ils ont divorcé et que le DJ a retrouvé l'amour dans les bras de Jessica alors que Cathy a elle eu quelques hommes de passage dans sa vie, ils sont restés proches et complices. Pour le plus grand plaisir de leurs enfants.