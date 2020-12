David Lander : Mort de l'acteur d'Amour, gloire et beauté d'une longue maladie

David Lander, célèbre docteur Martin 'Marty' Guthrie dans Amour, gloire et beauté, est décédé à l'âge de 73 ans. Une triste nouvelle communiquée par son épouse, Kathy, au site américain TMZ.com. L'acteur est mort aux alentours de 18h30, le vendredi 4 décembre, au centre médical de Cedars-Sinai à Los Angeles, emporté par les complications de plusieurs scléroses. Il combattait cette maladie depuis 37 ans. Sa fille Nathalie et son mari David étaient présents à ses côtés lorsqu'il s'en est allé.

Durant sa longue carrière, David Lander a connu bien des rôles marquants. À commencer par le rôle d'Andrew "Squiggy" dans la sitcom Laverne & Shirley, mais aussi dans le film La grosse magouille (1980). Pour les fans, il a interprété le proviseur du lycée dans Scary Movie (2000), mais aussi Marty dans Amour, gloire et beauté. On lui doit également plusieurs voix dans les films Qui veut la peau de Roger Rabbit ? et Les 101 Dalmatiens : la série.

David Lander a découvert qu'il était atteint de scléroses en 1984, un an avant que la série Laverne & Shirley ne s'arrête. Il avait gardé sa maladie secrète jusqu'en 1999, où il raconte son parcours dans son autobiographie. Plus tard, il a commencé à donner des conférences et lever des fonds afin d'aider des patients qui n'avaient pas son confort financier. Dans les dernières années de sa vie, il apparaissait même en fauteuil roulant sur les tapis rouges.

Malgré sa maladie, David Lander n'a jamais perdu son mental. "Ce qui arrivera arrivera. Les scléroses ne peuvent pas tout me prendre. J'aurais toujours mon coeur, mon âme et mon esprit. Même si mon corps périt, je rigolerai avec grâce", avait-il déclaré, comme le rapporte CNN.

L'acteur laisse derrière lui son épouse depuis 41 ans, Kathy Lander et leur fille Nathalie (37 ans).