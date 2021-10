David Mora : Sa compagne attaquée pour une vidéo sur Caroline Receveur, elle s'explique

Davina Vigné régale régulièrement ses abonnés, sur Instagram. La compagne de l'acteur de Scènes de ménages David Mora y publie souvent des vidéos amusantes. Pourtant, la dernière a été prise au premier degré par de nombreux internautes, la poussant ainsi à se justifier, ce vendredi 22 octobre 2021.

Le 21 octobre, celle qui est devenue maman pour la deuxième fois en janvier dernier (d'une petite fille dont on ignore le prénom) a voulu s'amuser un peu en critiquant gentiment une publication de Caroline Receveur. Cette dernière avait posté une photo, sur laquelle elle apparaissait maquillée et sublime, en précisant qu'elle n'était pas réveillée. "Excuse-moi, je n'ai pas bien compris quand tu dis 'pas réveillée'. Quand je ne suis pas réveillée, j'ai cette gueule ! Un chtar, deux chtars, trois chtars, lance-t-elle en pointant des boutons sur son visage. Je suis fatiguée. J'ai envie de pleurer tellement j'ai des cernes, des cernes de tarba. Et toi t'es maquillée de ouf, t'as un contouring incroyable. Avec la lumière en plus j'ai une peau dégueulasse. T'es en train de me dire que tu n'es pas réveillée ? Arrêtez les meufs, arrêtez de dire que vous n'êtes pas réveillée alors que vous avez un maquillage de ouf et que vous êtes hyper bonnasse. Parce que je te le dis quand même : dans bonnasse, il peut y avoir connasse. Menteuse du maquillage va !", déclarait-elle.

Certains médias en ont parlé et n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Davina Vigné a donc souhaité faire une petite mise au point. "Je ne l'attaque pas personnellement cette nana, qui au demeurant est très belle. Je dénonce juste le fait que ces nanas disent qu'elles sont fatiguées, alors qu'elles sont sublimes. Et c'est surtout pour rire hein. Caroline Receveur, mille excuses si j'ai pu heurter ta sensibilité, mais je crois que tu n'en a rien à faire en même temps", a-t-elle écrit.

Sans surprise, nombreux sont également les internautes à avoir commenté sa publication. Et certains lui ont reproché d'être jalouse de l'épouse d'Hugo Philip. Davina Vigné leur a donc répondu en expliquant que sa vidéo était "censée être rigolote" et non méchante. "En fait plus je la regarde et plus je me dis que je lui fais un compliment à cette meuf en lui disant qu'elle est sublime, pas besoin d'en rajouter des caisses pour montrer qu'elle est sublime en se filmant très près et en disant : 'Je ne suis pas réveillée'. Ce n'est pas vrai. Quand tu n'es pas réveillée, tu n'es pas maquillée comme ça, c'est impossible. Enfin moi en tout cas quand je suis maquillée comme ça, c'est que je suis réveillée depuis un petit moment, je me suis lavée, j'ai pris mon temps quoi", a-t-elle déclaré.

Davina Vigné a ensuite souligné que quoi qu'il en soit, ce n'était pas grave et que Caroline Receveur pouvait faire ce qu'elle voulait. "Je n'ai rien contre Caroline Receveur, elle est magnifique. Et à tous ceux qui me disent : 'Tu es une jalouse.' Bien sûr que oui je suis jalouse, évidemment. Putain de karma de sa race. Elle est belle donc on peut un peu se foutre de sa gueule non ?", a-t-elle conclu.