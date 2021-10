Diaporama David Mora : Sa compagne attaquée pour une vidéo sur Caroline Receveur, elle s'explique

Davina Vigné et David Mora heureux avec leur fille.

David Mora (Scènes de ménages) et Davina Vigné sont les heureux parents d'une adorable petite fille.

David Mora (Scènes de ménages) et Davina Vigné sont les heureux parents d'une adorable petite fille.

David Mora (Scènes de ménages) et Davina Vigné sont les heureux parents d'une adorable petite fille.

David Mora (Scènes de ménages) et Davina Vigné sont les heureux parents d'une adorable petite fille.

David Mora (Scènes de ménages) et Davina Vigné sont les heureux parents d'une adorable petite fille.

17 / 18

Exclusif - Caroline Receveur et son compagnon Hugo Philip - Les célébrités assistent au dîner de gala de l'association "Make a wish" au Pavillon Potel et Chabot à Paris. Le 9 décembre 2019 © Rachid Bellak / Bestimage