"Menteuse va !" : Caroline Receveur attaquée par la compagne d'une star de M6, sa photo qui ne passe pas !

Ses jolis yeux bleus, sa bouche parfaitement dessinée, ses pommettes saillantes... Caroline Receveur représente la beauté à la française. L'amoureuse d'Hugo Philip a tenté de faire décomplexer ses followers en s'affichant "pas réveillée" sur Instagram. Une photo où elle reste sublime... et qui fait sortir Davina Vigné, comédienne et compagne de David Mora, star de Scènes de ménages sur M6, de ses gonds ! En vidéo sur Instagram mercredi 20 octobre 2021, la belle rousse de 34 ans s'agace.

"Excuse-moi, je n'ai pas bien compris quand tu dis 'pas réveillée'. Quand je ne suis pas réveillée, j'ai cette gueule ! Un chtar, deux chtars, trois chtars, lance-t-elle en pointant des boutons sur son visage. Je suis fatiguée. J'ai envie de pleurer tellement j'ai des cernes, des cernes de tarba. Et toi t'es maquillée de ouf, t'as un contouring incroyable. Avec la lumière en plus j'ai une peau dégueulasse. T'es en train de me dire que tu n'es pas réveillée ? Arrêtez les meufs, arrêtez de dire que vous n'êtes pas réveillée alors que vous avez un maquillage de ouf et que vous êtes hyper bonnasse. Parce que je te le dis quand même : dans bonnasse, il peut y avoir connasse. Menteuse du maquillage va !"

Un message on ne peut plus clair ! En légende de cette vidéo où elle apparaît lors d'une balade dehors, avec des arbres en arrière plan, Davina Vigné poursuit : "Pas réveillée ? On est d'accord que je suis parfaitement jalouse. Et vous ? Ça donne quoi quand vous êtes pas réveillé(e) ?..." En commentaires, les internautes sont nombreux à s'amuser de cette vidéo rigolote et du ton de dérision adopté par la belle.

Rappelons que Davina Vigné est l'heureuse maman d'une adorable petite fille dont le prénom est gardé secret, née en janvier 2021 de ses amours avec David Mora. Le trio vit avec l'aîné de la comédienne, un jeune adolescent. Et cette nouvelle vie de famille n'est pas de tout repos pour le couple. "C'est dur parce que les nuits sont horriblement courtes, parce que les pleurs sont inexplicables, parce que les mots deviennent des maux, parce que les gestes sont répétitifs, parfois ennuyeux, fatigants. Parce que parfois on a juste envie d'aller un boire un verre avec une copine ou retrouver son mec, juste son mec. Sans avoir à changer une couche ou à penser à l'heure du bib ou du bain.", avait écrit la jeune maman sur Instagram en avril dernier. Et de conclure : "Alors, on déculpabilise de ne pas être parfait ! Et on se parle ! Verbaliser les amis c'est la vie." Sa petite vidéo est bien là sa manière à elle de déculpabiliser et de "verbaliser"... avec ses followers !