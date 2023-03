David Proux divorcé de Cathy Andrieu (Les Mystères de l'amour) : photo de leur craquante fille Alice, sosie de son père

C'est donc avec Cathy Andrieu, son ex-femme, que David Proux a accueilli sa fille Alice. Ensemble, les acteurs ont également eu un fils, appelé Mathis et âgé de 23 ans. Leur histoire d'amour avait commencé sur le tournage de la sitcom Hélène et les garçons dans les années 90. Comme leurs deux personnages, David Proux et Cathy Andrieu ont vécu une romance pendant plusieurs années, jusqu'à la séparation.

Depuis, chacun a refait sa vie. L'interprète d'Etienne a eu une seconde fille prénommée Héloïse, née d'une nouvelle relation. Quant à Cathy, elle est la maman d'un second garçon, appelé Jules. Tous ensemble, ils forment désormais une belle famille recomposée. Pour preuve, ils n'hésitent pas à se réunir au grand complet pour de sympathiques moments. (Voir notre diaporama).

Il y a un peu plus d'un an, David Proux et Cathy Andrieu s'étaient retrouvés à l'antenne, lorsque le comédien a fait son grand retour dans Les Mystères de l'amour. Il y récupérait son rôle emblématique d'Etienne au bout de 29 ans.