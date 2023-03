Diaporama : David Proux divorcé de Cathy Andrieu (Les Mystères de l'amour) : photo de leur craquante fille Alice, sosie de son père

La jolie brune dont il ne précise pas l'âge est superbe sur tous les clichés. Alice, la fille de David Proux et Cathy Andrieu sur Instagram. © Instagram

Il est par ailleurs clair qu'elle a hérité des traits de son papa David Proux mais aussi de la beauté de sa maman, Cathy Andrieu. David Proux et Cathy Andrieu ont eu deux enfants ensemble, Mathis et Alice - Instagram © Instagram

6 / 13