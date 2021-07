David Thewlis (Harry Potter) marié pour la 2e fois... avec une française !

Voilà une nouvelle qui risque de faire vriller toutes les plumes à papote ! David Thewlis, qui incarnait Remus Lupin dans la saga Harry Potter, a révélé, le vendredi 16 juillet 2021, qu'il était un homme marié... pour la deuxième fois de sa vie! L'élue de son coeur ? Une française prénommée Hermine. Et si le comédien de 58 ans a décidé d'évoquer leur discrète relation, c'est parce qu'il a du vague à l'âme. Depuis un an, sa partenaire reste avec lui à Londres à cause de la pandémie de coronavirus, mais elle va pouvoir rejoindre sa famille à Paris, puis en Provence, loin de son cher et tendre.

"La première fois que j'ai rencontré Hermine, elle portait une robe rouge cerise avec des pois blanc et elle fumait une pipe en argile, se souvient David Thewlis sur son compte Instagram. Elle m'a dit qu'elle était l'ancienne chef de piste d'un cirque de puces ambulant. J'ai cru qu'elle blaguait mais c'était la vérité. Ça a été un coup de foudre. Maintenant, plus personne ne fume et les seuls cercles sont autour de nos doigts. Maintenant, je dors à ses côtés, je me réveille en riant avec elle en plein milieu de la nuit. Demain, elle va partir pour rendre visite à sa famille pour la première fois en un an, alors que je vais rester ici, à Londres, pour vendre de la littérature. Je suis déjà perdu. Je me sens comme une de ces pauvres puces, hors de contrôle sur son trapèze, sans filet ni personne pour me rattraper."