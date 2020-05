Debby Ryan (Jessie) mariée en secret... depuis un moment !

Debby Ryan est mariée ! L'ancienne star de Disney s'est secrètement mariée à Josh Dun, le 31 décembre dernier. Comme ils l'ont expliqué dans une récente interview à Vogue, les jeunes mariés se sont unis lors d'une cérémonie organisée en seulement 28 jours, à Austin (Texas).

"On a commencé à adorer l'idée de faire un voyage pour célébrer la nouvelle décennie et on a décidé de se marier à Austin, au Nouvel An, et on a continué de danser jusqu'au petit matin", a expliqué Debby Ryan lors d'une interview dévoilée le jeudi 21 mai 2020. L'actrice de la série polémique Insatiable (Netflix) a également confié avoir dû faire face à la mort d'un ami proche cet été. "Ce n'était plus important d'attendre pour se marier, d'être occupé tout le temps ou de faire les choses parfaitement", a-t-elle ajouté.

Cachottière, Debby Ryan avait dévoilé plusieurs photos d'elle et de son homme, évidemment sur leur 31, posant avec les invités de leur mariage. "La nouvelle décennie de Josh et Debby", était-il même inscrit sur les photos qu'elle a publiées sur Instagram. Personne ne soupçonnait que l'actrice et le batteur des Twenty One Pilots avaient pu se marier le jour même.

Debby Ryan et Josh Dun avaient commencé à évoquer leur mariage peu après leurs fiançailles, en décembre 2018. Les préparatifs du mariage se sont accélérés le 2 décembre dernier, quand la jeune femme a fait appel à une organisatrice de mariage, à quelques jours de la cérémonie. "C'était très bien équilibré. On aurait dit une soirée jeux à la maison, mais la meilleure partie du monde, et wow, qu'est-ce que j'ai gagné ! Je me rappelle de chaque détail, de l'autel jusqu'à ces frissons dans tout mon corps quand j'ai vu Debby marcher vers moi", a confié le musicien à Vogue. Une jolie cérémonie.