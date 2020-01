Déborah François, Héloïse Martin et Mélanie Bernier entourent Nicolas Bary

Jeudi 23 janvier, le réalisateur Nicolas Bary accueillait les people lors du vernissage de son exposition intitulé VeRsus, au Cinéma des Cinéastes dans le 17e arrondissement de la capitale. Un projet, dans le cadre de la rénovation du hall de l'établissement, que le grand public pourra découvrir à son tour du 24 janvier au 24 mars 2020.

Le réalisateur de 39 ans, à qui l'on doit notamment les films Les Enfants de Timpelbach, Au bonheur des ogres ou encore Le Petit Spirou, "a mis en scène dix comédiennes et comédiens pour confronter la réalité virtuelle à la vie quotidienne, sur une bande-son d'Ananda", précisent nos confrères d'AlloCiné. Lors de ce vernissage, il fallait ainsi compter sur la présence de plusieurs personnalités comme Déborah François, Mélanie Bernier, Héloïse Martin ou encore Charlotte Gabris, Nathalie Marchak, Maryne Bertieaux, Delphine Rollin, Marie-Laure Dougnac, Marie-Béatrice Dardenne, Youssef Hajdi, Ilona Bachelier, Yohan Hennequin et Nina Goern (Cats on Trees, groupe lequel il a réalisé un clip), Lola Créton, Natacha Régnier...

Citons également la présence remarquée de Benjamin Seznec, Julie Fournier, le séduisant Raphaël Personnaz, Radu Mihaileanu, Victor Belmondo ainsi que Stéphane Pitti, Sophie-Charlotte Husson, Gwendolyn Gourvenec...

Cette année, Nicolas Bary apparaît comme producteur associé sur le projet d'adaptation d'Une sirène à Paris, par Mathias Malzieu ; ce dernier réalise et coécrit le film, tiré de son livre.