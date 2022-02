Décès d'Emiliano Sala : les causes de la mort du footballeur enfin révélées

C'est une histoire qui a bouleversé le monde du football. Transféré du FC Nantes à Cardiff City au Pays de Galles, l'attaquant Emiliano Sala disparaît tragiquement en mer lors d'un voyage en avion reliant les deux villes. Une disparition tragique pour un footballeur de seulement 28 ans et une incompréhension totale pour ses proches comme pour le grand public. Après plusieurs polémiques et un procès très médiatisé, l'organisateur du vol a été condamné par la justice pour son implication dans le crash du petit avion de ligne qui s'est abîmé en mer du Nord.

Aujourd'hui, plus de trois ans après le drame, la justice britannique continue de s'intéresser aux circonstances de cette tragédie et essaye notamment de comprendre ce qui a bien pu se passer pour en arriver là. Pour cela, le corps, repêché le 7 février, continue d'être examiné et la dernière analyse en date permettrait d'en savoir plus. D'après les dernières analyses effectuées, Emiliano Sala aurait été exposé à des niveaux très élevés de monoxyde de carbone et ce, avant que l'avion ne finisse sa course en mer, d'après un rapport consulté par le Mirror.

Le footballeur inconscient au moment du crash

C'est l'équipe du médecin pathologiste Basil Purdue qui a mené les dernières analyses, confirmant ainsi que s'il est bien mort à la suite de lourdes blessures à la tête et au torse intervenues au moment du crash, Emiliano Sala a perdu connaissance avant cela en raison de son exposition au monoxyde de carbone. L'ancien Nantais était donc totalement inconscient au moment où l'avion s'est échoué en mer, ce qui est confirmé par les analyses toxicologiques. Ces dernières indiquent que le niveau de saturation de son sang était de 58 %, ce qui indique un cas de "grave empoisonnement", probablement dû au système d'échappement de l'avion.

Inconscient au moment du crash de l'avion, Emiliano Sala a donc disparu en mer, en compagnie du pilote de l'avion dans lequel il se trouvait. Plus de trois ans après, on en sait désormais un peu plus sur les circonstances tragiques de l'accident.