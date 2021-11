Mort d'Emiliano Sala : lourde peine de prison pour l'organisateur du vol !

C'est une affaire qui a remué le monde du football pendant de longues semaines. Ancien joueur du FC Nantes, Emiliano Sala a perdu la vie lors d'un trajet en avion alors qu'il tentait de relier la France et sa nouvelle équipe, située au Pays de Galles. Un drame qui a eu lieu le 21 janvier 2019 et depuis la justice tente de trouver les coupables. Un procès s'est ouvert du côté de Cardiff et après plusieurs semaines, le suspect principal dans cette triste affaire vient de connaître sa sentence.

David Henderson, 67 ans, était l'organisateur du vol en janvier 2019. C'est lui qui a fait appel à David Ibbotson, le pilote qui a perdu la vie aux côtés d'Emiliano Sala. Reconnu coupable d'imprudence ou négligence susceptible d'avoir mis en danger un appareil le 28 octobre dernier, il attendait depuis son jugement et la peine est lourde. Pour son implication dans ce drame, l'organisateur du vol a écopé ce vendredi de 18 mois de prison pour avoir engagé un pilote qu'il savait non qualifié. Une sentence très lourde pour celui qui est accusé par le procureur d'avoir principalement agi pour des raisons financières.

Un pilote pas compétent pour voler de nuit

Alors qu'il était censé conduire l'avion lui-même, David Henderson, en vacances à Paris, avait fait appel à David Ibbotson. Le problème étant que ce dernier n'avait pas de licence de pilote commercial. De plus, sa qualification pour ce type d'appareil avait expiré et il n'était pas compétent pour voler de nuit. Des circonstances aggravantes se sont ajoutées à ce récit déjà très incriminant pour l'organisateur du vol. Le propriétaire de l'avion, Fay Keely, avait spécifiquement demandé au prévenu de ne plus faire appel à David Ibbotson pour conduire son engin. Malgré cet avertissement, c'était bien lui qui se trouvait dans le cockpit au moment du drame.

Une bien triste histoire qui vient sans doute de connaître son dénouement, même si pour l'heure, on ne sait pas encore si David Henderson fera appel de la décision du tribunal.