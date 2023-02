Décoration : le miroir, l'indispensable pour agrandir l'espace et apporter de la lumière chez vous !

Le miroir Mob-in

Le miroir rond Mob-in, est, par excellence, le miroir qui agrandira votre pièce et qui lui apportera une grande luminosité. Si vous le placez en face de votre jardin, par exemple, il permettra d'apporter une touche de verdure naturelle, sans avoir besoin d'y installer un cadre ou des plantes !

Votre miroir possède un format XXL de 150cm de diamètre ! Il constituera un objet de décoration à part entière et à lui tout seul tout en augmentant la luminosité de votre pièce et en agrandissant l'espace, que demander de plus?

Vous pourrez aussi bien le positionner dans votre salon que dans votre chambre, en fonction de vos besoins et de vos préférences ! La structure de votre miroir est fabriquée en contre-plaqué chêne naturel, ce qui lui donne une véritable modernité et lui permet de durer dans le temps.

Cliquez sur ce lien afin d'acheter votre miroir XXL mural Mob-in !