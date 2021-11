Delphine de Belgique débarque dans "Danse avec les stars" : la princesse "terrifiée" par ce défi

Tandis que la 11e saison de Danse avec les stars se poursuit en France avec les quarts de finale, la version flamande se prépare avec, déjà, une candidate attendue avec impatience sur le parquet ! Le 9 novembre 2021, la chaîne néerlandaise Play4 a en effet annoncé la participation de Delphine de Saxe-Cobourg Gotha pour sa 3e saison. Une première image de la princesse et son partenaire - le danseur professionnel néerlandais Sander Bos - a même été dévoilée.

Auprès de Sudinfo, la princesse et artiste de 53 ans a expliqué avoir longtemps réfléchi avant d'accepter cette nouvelle aventure : "Je suis terrifiée à l'idée d'évoluer à la télévision." Un défi qu'elle se lance au nom de la fondation Make A Wish, qui vient en aide aux enfants malades en réalisant leurs rêves. C'est quelque peu affaiblie par la Covid-19, à peine sortie de quarantaine, que la fille du roi Albert II a entamé les répétitions : "Même si j'ai eu mes deux doses du vaccin, je viens de sortir de l'isolement. Je suis affaiblie et j'ai pris du retard", a-t-elle confié au journal Het Nieuwsblad.

Auprès d'un autre média flamand, VRT, la demi-soeur du roi Philippe a précisé que son "savoir-faire se limite à quelques pas de danse - souvent maladroits - lors des mariages et des réceptions". La marge de progression est donc grande !