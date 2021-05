Delphine et Romain (Mariés au premier regard) de nouveau en couple ? La candidate s'exprime

Delphine et Romain se sont rencontrés dans le cadre du tournage de Mariés au premier regard 2020. Tous deux se sont mariés mais, un an après leur union, la jeune femme a pris la décision de divorcer. Un coup dur pour les candidats. Mais, ne l'ayant pas oubliée, le beau brun a souhaité tenter de la reconquérir. Qu'en est-il aujourd'hui ?

Lors du bilan final de Mariés au premier regard 2021, les téléspectateurs de M6 ont eu la surprise de retrouver Delphine et Romain. Les participants sont revenus sur leur aventure ainsi que leur divorce douloureux. Le jeune papa a même révélé qu'il aimait toujours son ancienne épouse et qu'il souhaitait la reconquérir. Pour ce faire, il a appelé l'experte Estelle Dossin afin qu'elle lui vienne en aide. Elle lui a notamment conseillé d'ouvrir enfin son coeur, chose qu'il a faite. Delphine a donc accepté de le recevoir chez lui pour discuter. Elle a accepté de lui reparler et d'apprendre à de nouveau le connaître.

Les téléspectateurs de M6 se sont donc demandés si Romain et la jeune femme étaient en couple depuis. "C'est terminé. On a réessayé pendant trois semaines. Là on s'est aperçus que ce n'était pas possible, qu'il y avait eu la cassure et qu'on ne pouvait pas retourner en arrière. On est malgré tout restés en bons termes. Mais chacun sa vie, on ne se souhaite que du bonheur. Ca restera une très belle rencontre, je ne regrette pas du tout. Mais je suis passée à autre chose je vais de l'avant", a donc confié Delphine en story Instagram, le 18 mai 2021. On leur souhaite d'être heureux, séparément.