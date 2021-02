Delphine (Mariés au premier regard) en couple ? Indice sur le prénom de son amoureux

Delphine est-elle passée à autre chose ? Le 24 février 2021, la candidate de Mariés au premier regard 2019 a laissé entendre qu'elle était actuellement en couple.

Lors de sa participation à Mariés au premier regard, la jeune femme a appris qu'un homme était compatible avec elle à 82%. Et en découvrant Romain, elle a su que les experts ne s'étaient pas trompés. Les deux candidats se sont mariés et ont vécu une histoire d'amour au-delà du tournage. Malheureusement, ils ont pris la décision de divorcer il y a dix mois. Et Delphine a eu bien du mal à passer à autre chose. "Je n'ai jamais réussi à passer à autre chose pour l'instant. Peut-être un jour. Après chaque relation, il est difficile pour moi de passer le cap et d'aller avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas une collectionneuse d'hommes", avait-elle expliqué en story Instagram mi-janvier. Et de préciser qu'elle était célibataire.

Mais il semblerait bien que la situation amoureuse de Delphine a changé ! Mercredi 25 février, elle a utilisé un filtre censé lui dire la première lettre de son amoureux. Et, à deux reprises, elle est tombée sur la lettre "R". Comme Romain donc. "Non je ne crois pas non", a-t-elle donc lancé après la première tentative. Et après la seconde, elle a confié : "Bon j'ai laissé tomber le jeu, c'était bidon. Parce que la première lettre du prénom de mon amoureux c'est un P."

Delphine est ensuite passée rapidement à un autre sujet. De quoi semer le doute dans les esprits des internautes. Est-elle vraiment de nouveau en couple ou faisait-elle référence à son chat, prénommé Pep's ? Seul l'avenir nous le dira.

En janvier dernier, Delphine n'avait pas caché qu'elle espérait rencontrer de nouveau l'amour,, à la télévision ou non. Et elle espérait qu'on ne l'associerait plus à Romain.