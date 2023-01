Delphine Wespiser a-t-elle déjà remplacé Roger ? Ces confidences intimes qui font beaucoup parler...

Pour rappel, cela faisait sept ans que l'ancienne Miss France était en couple avec Roger avant leur rupture. Souvent taquinée sur le plateau de Touche pas à mon poste en raison de leur grande différence d'âge (il avait 26 ans de plus qu'elle), elle avait indiqué avoir mis très longtemps avant d'officialiser et d'assumer leur relation. "Cela a été compliqué à assumer. Pendant très longtemps quand on a commencé à sortir ensemble, je ne voulais absolument pas que ce soit officiel. Même auprès de lui, je lui disais 'on sort pas vraiment ensemble'. Je ne lui donnais jamais la main. J'ai mis un an à lui donner la main en public", avait-elle expliqué sur l'émission présentée par Cyril Hanouna sur C8.



Ciao Amore

Malheureusement, Delphine Wespiser a annoncé leur séparation il y a quelques mois sur Instagram avec quelques mots très touchants publiés en légende d'une de leur ancienne photographie : "Parce que c'était lui et parce que c'était elle. Il y a sept ans, nous nous sommes rencontrés dans la nuit colorée. Il m'a montré la lumière, celle qui remplit son coeur. Ensemble, nous avons vécu, voyagé, rêvé, construit. Nous nous sommes aimés, nous avons partagé et nous avons traversé les montagnes, ensemble, toujours ensemble. (...) Ciao Amore."