"Si c'était censé marcher..." : Delphine Wespiser s'est-elle séparée de Roger ? Son message très intriguant

Par ailleurs, récemment, Delphine Wespiser confiait que son compagnon ne pouvait pas être plus fier d'elle. "Je sais qu'il m'aime, qu'il me respecte. Je peux être tout à fait sereine pour travailler, pour évoluer. C'est aussi important de pouvoir faire confiance à l'autre", déclarait-elle pour Femme actuelle. Elle expliquait que, néanmoins, ils n'étaient pas du tout prêts à se marier ou fonder une famille. "On a encore plein de choses à vivre ensemble avant cette étape-là ! Ce n'est pas une idée qui me trotte dans la tête. Un jour, peut-être, mais pas tout de suite", annonçait-elle.

C'est en 2015 que leurs chemins se sont croisés pour la première fois, dans une discothèque. "Il ne m'avait pas vue, moi je ne savais pas qui c'était. Quelqu'un est venu lui dire : 'Punaise, il y a toujours du beau monde chez toi. Il y a carrément Miss France'. Il a fait : 'Oui, revient demain il y aura Miss Monde'. Mais j'étais vraiment là !", s'était-elle souvenue pour Purepeople.com. Lorsqu'il a posé les yeux sur Delphine, Roger a ensuite tout fait pour la séduire, non sans maladresse. "Il a posté une photo de moi dès le lendemain sur Facebook pour faire de la pub à sa boîte. Donc je me suis dit, : Mais le gars il est mort, il s'est vraiment grillé !'. Puis petit à petit on a discuté. Puis il m'a parlé de sport et il m'a proposé de courir ensemble. Et puis on s'est revu, on s'est revu, et puis voilà...", ajoutait-elle.