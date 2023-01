Delphine Wespiser approchée par un "riche industriel" : "beaucoup, beaucoup d'argent" en échange de "rapports"

Après s'être confiée le mois dernier sur sa nasophilie (fétichisme sexuel du nez), Delphine Wespiser a cette fois-ci raconté une incroyable anecdote à ses camarades de Touche pas à mon poste jeudi 19 janvier. "Il y a quelques années, un riche industriel d'un âge très certain (elle a par la suite révélé qu'il avait 80 ans, de quoi choquer les chroniqueurs, ndlr) m'a vraiment proposé très explicitement de me donner beaucoup beaucoup beaucoup d'argent", a-t-elle expliqué dans un premier temps. "Non ?", s'est alors étonné Cyril Hanouna, avant que Benjamin Castaldi ne lui demande de donner un chiffre, question qu'elle a ignorée.

"Si tu ne donnes pas de prix, l'anecdote n'a pas de sens !", a rajouté Matthieu Delormeau. "Non mais par contre, j'ai une deuxième anecdote !", a répondu la Miss France 2012, afin d'esquiver le sujet. "Non ! Sois tu donnes le chiffre, sois tu ne racontes pas la deuxième anecdote, on s'en fout", a réagi Baba. Finalement, aucune somme n'aura fuité. Mais elle a revanche continué à donner quelques détails supplémentaires concernant cette proposition insolite, confirmant notamment que cet homme cherchait bel et bien à faire d'elle sa "femme".

Des demandes en tout genre

"Il voulait avoir des rapports ?", s'est alors demandé Cyril Hanouna. "Ah oui, c'était pour ça", a-t-elle répondu. Une anecdote que la chroniqueuse de 31 ans a finalement conclue en expliquant avoir décliné cette offre : "Je lui ai répondu que je ne mange pas de ce pain-là."

En 2019, c'est une demande tout autant insolite qui lui était faite, puisqu'un internaute lui avait envoyé un message sur Facebook dans le but de recevoir une photo de ses pieds. "Etant d'une nature fétichiste, j'aurais voulu savoir si tu pouvais m'envoyer une photo de tes pieds. Et serait-il possible de recevoir également une simple paire de chaussettes que tu as portées ?", avait-il envoyé à la jolie brune, avant que celle-ci ne réponde défavorablement à sa demande.