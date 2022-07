Delphine Wespiser séparée de Roger ? Sa publication qui en dit long...

Delphine Wespiser est donc toujours avec son "mec", avec lequel elle a 26 ans d'écart. Une nouvelle qui devrait ravir leurs fans, moins les admirateurs de la chroniqueuse de Touche pas à mon poste qui devront pourtant se faire une raison.

C'est en 2015, lors d'une soirée en discothèque que les chemins de Roger et de sa compagne se sont croisés. Si au départ, Delphine Wespiser n'assumait pas totalement cette relation, désormais elle ne se cache plus. Récemment interrogée par Femme Actuelle, elle avait confié : "Je sais qu'il m'aime, qu'il me respecte. Je peux être tout à fait sereine pour travailler, pour évoluer. C'est aussi important de pouvoir faire confiance à l'autre." Pour l'heure, ils n'envisagent pas de se marier, pas plus que d'avoir un enfant. Mais elle sait qu'un jour, ils en auront car "la transmission, créer une famille, c'est important. (...) Tous les projets que je fais aujourd'hui, j'ose les faire parce qu'il me donne cette force-là".