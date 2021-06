Demain nous appartient : Le départ d'un héros historique démenti par la production !

Voilà une nouvelle qui devrait vous rassurer ! Alors que le personnage de Jules s'est éloigné de la ville de Sète pour passer un concours à Lyon, et que tout prêtait à croire à un départ définitif de son interprète Xavier Whidoff... il n'en est rien. Le jeune lycéen n'ayant pas connu de fin fatale dans la série Demain nous appartient - contrairement à cette pauvre Clémentine Doucet, a.k.a Linda Hardy-, il devrait tôt ou tard revenir sur TF1.

"Comme beaucoup de comédiens de la série avant lui, l'interprète de Jules a simplement fait un break afin de se consacrer à des projets personnels, explique le site Allociné, qui a contacté la production de la série. Il est notamment parti au Bénin dans le cadre d'une action humanitaire. Mais il ne quitte pas Demain nous appartient pour de bon et devrait donc réapparaître à l'antenne prochainement." Voilà qui devrait remettre un peu de baume au coeur de tous ceux qui l'entourent dans le programme, dont Clémence Lassalas, sa petite amie fictive, ainsi que ses parents télévisés, Audrey Looten et Franck Monsigny.

Ce n'est qu'un au revoir mon chouchou

Ce sont ces mêmes acteurs, d'ailleurs, qui avaient tiré la sonnette d'alarme sur les réseaux sociaux. Franck Monsigny avait partagé une photographie de leur "dernier jour ensemble" et Audrey Looten avait rendu hommage à Xavier Widhoff, comme l'aurait fait une mère à son fils. "Ça y est, on y est, regrettait celle qui incarne Virginie Corkas. Ce n'est qu'un au revoir mon chouchou. Quel bonheur j'ai eu et quelle chance ! De t'avoir comme fils de fiction, je ne pouvais pas rêver mieux... un grand fils avec un coeur énorme ! Tu as tellement grandi, mûri, et fait de ce personnage un incontournable, qui va me manquer beaucoup beaucoup. Mais surtout toi et ta bonne humeur, ton soutien, tes délires, tes blagues... on a bien ri, on a bien partagé." De quoi semer, avouons le, la confusion.