Xavier Widhoff quitte Demain nous appartient, ses collègues bouleversés par la nouvelle

C'est une ère qui s'achève au sein du clan Corkas. Xavier Widhoff, qui incarne Jules dans la série Demain nous appartient depuis plus de 500 épisodes, a décidé de partir à la conquête de nouveaux horizons. Son aventure sur les bancs du lycée Paul Valéry s'achève, si l'on en croit les divers hommages rendus au jeune acteur sur les réseaux sociaux depuis la diffusion de vendredi soir. "Ça c'était notre dernier jour de tournage ensemble", a par exemple expliqué Franck Monsigny, son beau-père de fiction, sur son compte Instagram en partageant un selfie de leur binôme.

Ce n'est qu'un au revoir mon chouchou

Dans Demain nous appartient, la plupart des lycées vont devoir passer à autre chose, les épreuves du bac approchant à grands pas. Un peu à l'avance, Jules Corkas a quitté son foyer, sa famille et sa copine Charlie - Clémence Lassalas - pour tenter d'intégrer une prestigieuse école lyonnaise et apprendre la programmation informatique. "Ça y est, on y est. Ce n'est qu'un au revoir mon chouchou, écrit Audrey Looten, qui incarne sa mère Virginie dans la série. Quel bonheur j'ai eu et quelle chance ! De t'avoir comme fils de fiction, je ne pouvais pas rêver mieux... un grand fils avec un coeur énorme ! Tu as tellement grandi, mûri, et fait de ce personnage un incontournable, qui va me manquer beaucoup beaucoup. Mais surtout toi et ta bonne humeur, ton soutien, tes délires, tes blagues... on a bien ri, on a bien partagé."