Demain nous appartient : Un acteur quitte la série, son remplaçant dévoilé

La patience des téléspectateurs a été mise à rude épreuve pendant de longs mois, mais voilà que, depuis le 15 juin dernier, Demain nous appartient est de retour sur TF1 avec des épisodes inédits. Mais la production doit désormais faire face à un nouvel imprévu : le départ de l'un de ses comédiens. Il s'agit d'Arthur Legrand, l'interprète de Gabriel dans la série qui se déroule à Sète.

Sur Instagram, le jeune homme, qui était au casting depuis février 2019, a annoncé qu'il quittait la série en postant la vidéo de sa dernière scène au côté de sa mère de fiction, Morgane Guého, jouée par Marie Catrix. "Parfois, les mots d'un fils aident à franchir n'importe quelle montagne. Dites à vos mères à quel point elles sont importantes à vos yeux... Merci @marie_catrix pour cette dernière séquence !", légende-t-il. Arthur Legrand laissait entendre auparavant qu'il allait se consacrer à de nouveaux projets.

Que les fans se rassurent, le rôle de Gabriel ne sera pas pour autant écarté du scénario. Bien au contraire, celui avec qui Sofia (Emma Smet) hésite à se mettre en couple sera remplacé à l'écran par un nouvel acteur, à savoir Martin Mille. Une information qu'ont pu confirmer nos confrères d'Allo Ciné en contactant la production de Demain nous appartient. "Arthur Legrand n'était plus disponible au moment de la reprise puisqu'il était engagé sur un autre tournage à la même période. Mais son personnage reste lui bel et bien dans la série puisque, selon nos informations, c'est le comédien Martin Mille qui lui succédera prochainement à l'écran dans le rôle de Gabriel", peut-on lire sur leur site. Difficile d'en savoir plus au sujet de Martin Mille, à part qu'il a fait ses armes sur les planches de théâtre et a étudié à l'École de théâtre Les Enfants terribles, à Paris.