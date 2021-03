Demi Lovato amincie : elle détaille son impressionnante perte de poids

Sur les réseaux sociaux, Demi Lovato partage ses engagements, coups de coeur et humeurs avec des centaines de millions de followers. Lundi 1er mars, elle se sentait "pleine de paix, de sérénité, de joie et d'amour". La chanteuse révèle la raison de cet état de grâce : une perte de poids accidentelle...

@ddlovato compte près de 100 millions d'abonnés sur Instagram. Elle y a publié une nouvelle vidéo en début de semaine. La chanteuse présente à la cérémonie d'investiture du président Joe Biden s'est filmée face à un miroir, vêtue d'un t-shirt et d'un pantalon désormais trop grand. Demi explique : "J'ai perdu du poids par accident."

"Je ne compte plus les calories, je ne fais plus trop de sport, je ne me prive pas et n'élimine pas, et je ne vis plus ma vie dans la culture du régime, ajoute la bombe de 28 ans. C'est une expérience différente mais je me sens remplie, pas de nourriture mais de sagesse divine et d'aide cosmique. Paix, sérénité, joie et amour". En commentaire, Demi Lovato a reçu une avalanche de compliments. Son amie Vanessa Hudgens n'a pas caché son admiration !