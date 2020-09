Demi Lovato : Son ex-fiancé Max Ehrich a appris leur rupture dans un tabloïd

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans. Ceux de Demi Lovato ont découvert avec stupeur qu'elle s'était séparée de Max Ehrich et avait mis fin à leurs fiançailles. L'acteur a révélé avoir appris leur séparation sur Internet, mais la chanteuse s'en défend.

"Imagine toi en train de découvrir le statut de ta relation via un tabloïd", a récemment écrit Max Ehrich dans sa story Instagram, le week-end dernier. L'acteur de 29 ans, suivi par 1,6 million d'abonnés, assure avoir appris la fin de sa romance avec Demi Lovato via un tabloïd. Il a ajouté qu'il était sur le tournage d'un nouveau film baptisé Southern Gospel quand il a découvert cette séparation.

Les collègues de Max Ehrich et la production du long métrage auraient assisté à la scène. Le jeune comédien n'aurait même pas eu le temps de réagir et se serait immédiatement replongé dans le travail et dans son personnage de Samuel Allen, une ancienne star du rock qui réalise son rêve d'enfant : devenir pasteur.