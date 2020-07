Demi Lovato fiancée : une énorme bague à plusieurs millions

Demi Lovato vit l'une des périodes les plus heureuses de toute son existence. Libérée de ses addictions, l'artiste américaine vient tout juste de se fiancer à son "âme soeur", Max Ehrich, qui lui a fait une merveilleuse demande au mariage au coucher de soleil, sur une plage de Malibu (Califronie). "C'était la meilleure nuit de ma vie... Je suis toujours en train de réaliser... Je t'aime bébé", a-t-elle écrit sur Instagram lundi, tout en partageant plusieurs images de cette demande féerique.

Si notre Demi n'arrête pas de partager son bonheur, elle n'hésite pas non plus à se pavaner avec son énorme bague de fiançailles. En même temps, qui garderait secrète une bague à plusieurs millions d'euros ? D'après des sources anonymes citées par TMZ.com, ce bijou extravagant serait la création de Peter Marco, l'un des joailliers les plus prisés des célébrités hollywoodiennes.

Demi Lovato aurait écopé d'un diamant coupe émeraude, avec une base en platine, surmonté de deux diamants (relativement) plus petits, cette fois taillés en triangle. Leurs sources disent qu'il s'agit d'une bague à 10 ou 20 carats, et que son prix se situerait entre 2,5 et 5 millions de dollars.

Max Ehrich - lui aussi chanteur, comédien et ancienne star de Disney - a passé "beaucoup de temps" à s'assurer que le design de la pierre était unique. Il voulait vraiment une pierre allongée pour Demi, et il a fait faire plusieurs coupes différentes avant de se décider.

Fou amoureux, Demi Lovato et Max Ehrich se fiancent donc après quelques mois seulement de relation. Il faut dire que le jeune homme a une très bonne influence sur l'artiste. "Il fait très attention à sa santé et il n'aime pas trop faire la fête. Il n'a jamais été trop intéressé par les soirées d'Hollywood. Il prend le travail très à coeur et il est très concentré. C'est un mec génial, il a une bonne influence sur Demi", avait confié une source à People, au moment où ils se sont rencontrés.