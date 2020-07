Demi Lovato déjà fiancée à Max : elle dévoile son sublime (et gros) diamant

Demi Lovato a connu des heures très sombres, mais son overdose à l'héroïne en 2018 n'est à présent plus qu'un lointain souvenir et le soleil est bel et bien retour dans la vie de la chanteuse américaine de 27 ans. Mercredi 22 juillet 2020, Demi Lovato et son compagnon, l'acteur Max Ehrich, 29 ans, ont créé la surprise en annonçant leurs fiançailles. Ensemble depuis à peine quelques mois, les amoureux franchissent un cap et pas n'importe lequel ! L'un des plus grands qui soient pour un couple. À en croire les photos partagées par Demi Lovato et Max Ehrich, la demande en mariage s'est déroulée sur la plage, et la future madame Ehrich a été particulièrement gâtée. Demi Lovato porte désormais un énorme diamant à l'annulaire gauche.

Les nouveaux fiancés n'ont pas manqué d'exprimer leur bonheur en légende des photos qu'ils ont partagées. "Quand j'étais une petite fille, mon père biologique m'appelait tout le temps sa 'petite partenaire', quelque chose qui sonnait assez étrange avec son accent de cowboy du Sud. Pour moi, cela avait parfaitement du sens. Et aujourd'hui, cela a à nouveau parfaitement du sens, mais je vais officiellement être la partenaire de quelqu'un, a débuté Demi Lovato, dans son long message. @maxehrich, j'ai su que je t'aimais dès le jour où je t'ai rencontré. C'était quelque chose que je ne pouvais décrire à personne qui ne l'avait pas vécu, mais fort heureusement, toi aussi tu l'avais ressenti. Je n'avais jamais été aimée de façon aussi inconditionnelle par quelqu'un dans ma vie (à part mes parents). Tu ne m'as jamais mis la pression pour que je sois quelqu'un d'autre que moi. Et tu me donnes l'envie d'être la meilleure version de moi-même. Je suis honorée d'avoir accepté ta demande en mariage. Je t'aime plus qu'une image pourrait le dire, mais je suis folle de joie de fonder une famille avec toi."

Après la publication de ce message, Demi Lovato a reçu de nombreux messages de félicitations de la part de ses amies les stars. Hailey Bieber, Jessie J, Noah Cyrus, Adam Lambert, Eiza Gonzalez, celle qui a remplacé Lily-Rose Depp dans le coeur de Timothé Chalamet, ou encore Adam Lambert, Paris Hilton et le mannequin Sara Sampaio ont tous réagi à la publication de Demi Lovato.