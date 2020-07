Demi Lovato fiancée : 2 ans après l'overdose, elle est "libérée" de ses démons

Demi Lovato revient de loin. Alors qu'elle vient d'annoncer ses fiançailles, l'artiste américaine a en même temps marqué les deux ans de sa grave overdose, survenue le 24 juillet 2018. Demi Lovato, aujourd'hui âgée de 27 ans, a célébré le fait d'être toujours en vie. "Aujourd'hui est mon jour miraculeux. Je suis tellement bénie d'avoir d'en avoir un. Il rappelle comment les docteurs du centre Cedars Sinai ont sauvé ma vie", a-t-elle écrit dans une publication émouvante, publiée sur Instagram vendredi.

"La façon dont ma vie a dépassé toutes mes attentes les plus folles... Seulement deux après ce terrible jour, je suis fiancée à l'amour de ma vie et je peux honnêtement dire que je me sens libérée de tous mes démons. Chacun d'entre eux. Je n'aurais jamais cru que c'était possible de ressentir ça", a-t-elle tendrement décrit.

Heureuse, comblée et saine, Demi Lovato sait qu'elle est retournée sur le droit chemin. "Et je sais que ce n'est pas juste parce que je suis tombée amoureuse, mais parce que, pendant ceux deux années, j'ai fait plus de travail sur moi que pendant toute ma vie entière. Les choses qui me rendaient triste pendant des semaines, ou même des mois, passent comme des tempêtes tropicales parce que ma relation avec Dieu m'a donné une sécurité infinie", a poursuivi l'artiste américaine, devenue croyante.

"Bien avant d'avoir une bague de fiançailles au doigt, j'y avais tatoué le mot "moi", pour me rappeler que peu importe, je faisais la promesse de m'aimer. Tu ne peux pas complètement aimer quelqu'un d'autre sans t'aimer toi", conclut-elle, en remerciant Dieu pour lui avoir apporter "la paix".