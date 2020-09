Demi Lovato : La rupture avec son fiancé, va-t-elle garder sa bague hors de prix ?

Demi Lovato est de nouveau un coeur à prendre. Comme le rapportent les sites People et TMZ, la chanteuse s'est séparée de son fiancé, l'acteur Max Ehrich (Les Feux de l'amour, Under the Dome). Le couple avait commencé à se fréquenter en mars 2020 avant d'annoncer des fiançailles en juillet dernier.

Une source proche du désormais ex-couple a fait quelques confidences à TMZ : "C'était une décision très dure mais Demi et Max ont décidé de prendre des chemins séparés pour se concentrer sur leurs carrières. Ils ont du respect et de l'amour l'un pour l'autre et ils ont gardé toujours précieusement en mémoire leur temps passé ensemble." Une rupture sans cause réelle alors que Max Ehrich, âgé de 29 ans et originaire du New Jersey, avait demandé la main de Demi Lovato lors d'une promenade romantique, sur la plage à Malibu, en Californie.

Par la suite, on avait appris que l'acteur - récemment au coeur d'une polémique sur les réseaux sociaux autour de vieux messages flatteurs envers Selena Gomez ou Ariana Grande mais peu agréables envers Demi Lovato - avait mis le paquet sur la bague offerte à sa chérie. Une bague - un diamant coupe émeraude, avec une base en platine, surmonté de deux diamants - du créateur Peter Marco dont les sources disaient qu'il fallait compter 10 ou 20 carats, et que son prix se situerait entre 2,5 et 5 millions de dollars. La chanteuse pourra-t-elle la garder malgré la rupture ?

Demi Lovato, à qui l'on doit les tubes Stone Cold, Confident, Sorry Not Sorry ou encore Cool for the Summer, était pourtant heureuse à l'idée de se marier prochainement après avoir traversé une période marquée par les épreuves de son overdose à la mort récente de son grand-père adoré. "C'était la meilleure nuit de ma vie... Je suis toujours en train de réaliser... Je t'aime bébé", avait-elle écrit sur Instagram après la demande de Max Ehrich.