Denis Brogniart : Désaccord en plein live avec un ancien gagnant de Koh-Lanta

Grégoire fait partie des candidats incontournables de Koh-Lanta. Cet amoureux de la nature qui, pendant longtemps et par choix, a adopté une vie de bohème, a marqué les esprits lors de la saison de 7, diffusée en 2007, et de l'édition dévoilée en 2010 en remportant le Choc des héros. Jeudi 2 avril 2020, il était de retour, cette fois dans l'émission présentée par Denis Brogniart en live sur Instagram.

Et les deux hommes ont tous les deux un sacré caractère, comme on a pu le voir. Alors que l'interview suivait son cours et que les conditions de survie dans l'émission étaient abordées, Denis Brogniart et Grégoire ne sont pas tombés d'accord concernant la question du riz.

Denis Brogniart a rappelé que le féculent était donné aux aventuriers à l'époque de Grégoire. Faux, a répondu celui-ci. "Il faut qu'on te rafraîchisse un peu la mémoire parce que tu ne regardes pas Koh-Lanta, le riz ça se gagne alors qu'à ton époque...", a poursuivi la star de TF1. Une phrase interrompue par l'ancien gagnant, qui a juré que lui aussi avait dû gagner le riz. "C'est moi qui vais te rafraîchir la mémoire", a même lancé Grégoire.

Afin d'éclaircir la situation, l'animateur, qui était persuadé qu'on donnait le riz dans le kit de survie, a appelé Stéphanie Clémente, directrice de la communication d'Adventure Line Productions. Et la sentence a été irrévocable : les deux hommes avaient raison. Comment est-ce possible ? Elle a expliqué : "Depuis 2010, le riz se gagne, c'est à dire depuis ton année." Donc Grégoire a bien gagné son riz en 2010 mais pas en 2007. Problème réglé !