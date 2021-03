Denis Brogniart grassement payé pour des ménages avec TF1 : il assume et s'explique !

L'été dernier, TF1 a lancé TF1 Factory, société d'événementiel qui propose les services de personnalités de ses antennes pour animer ou participer à des événements privés d'entreprises. Une information révélée par le magazine Capital, confirmée par Le Canard Enchaîné, annonçait un catalogue de quarante-deux stars de la Une prêtes à faire des "ménages", comme dit dans le jargon. Parmi elles, Denis Brogniart . Auprès de nos confrères du Parisien, l'animateur de Koh-Lanta assume et s'explique.

"Je n'ai aucun problème avec ça. Je suis flatté et fier que des grandes entreprises fassent appel à moi pour présenter leurs interventions. C'est aussi une reconnaissance de ma popularité, de mes compétences. Je viens avec un rôle de conseil en médiatraining, c'est-à-dire donner des astuces aux gens qui s'expriment en public. Le message, ils l'ont, ils le connaissent par coeur, alors je les aide sur la forme. Ça fait partie de mon activité et c'est totalement organisé avec TF1", lance Denis Brogniart qui assure refuser "beaucoup" de ménages par manque de temps. "Sinon, je pourrais en faire tous les jours", poursuit-il.

15 000 euros hors taxe pour un ménage, avec une commission pour TF1 Factory

Comme le révélait la rédaction de Capital, les entreprises doivent verser 15 000 euros hors taxe la journée pour s'offrir les services de l'animateur de 53 ans. TF1 Factory touche une commission de 10% à 15% des gains. Du gagnant-gagnant pour Denis Brogniart : "Je rencontre des gens formidables, des chefs de produit, des patrons du marketing, des PDG, c'est super instructif! Quand j'anime la convention de Century 21 chaque année devant 4000 personnes, ce sont des gens que j'ai aussi acquis à ma cause pour les programmes de TF1. Dans ce genre d'événements, au mieux la marque se dira : 'On a passé un super moment avec Brogniart, et si on parrainait Koh-Lanta à l'antenne, à la pub ?' Pourquoi un acteur pourrait faire ça et pas un animateur de télévision ?"

Mais si l'acolyte de Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere dans Ninja Warrior ne voit aucun inconvénient à faire des ménages, il comprend bien que cette pratique fasse "tiquer dans le monde journalistique". "Je n'ai pas la carte de presse, lance Denis Brogniart. Je ne parle qu'en mon nom. Je ne sais pas ce que pensent les autres. Moi, il n'y a aucun événement dans l'année que je fais sans l'accord de TF1 et ça me paraît normal, confie-t-il. TF1 est aussi une entreprise d'image et moi je suis salarié de TF1 tout en étant aussi à mon compte. Donc, soit c'est TF1 qui a un projet pour moi, qui m'en parle et j'accepte ou non, soit c'est moi qui ai un projet et je demande à TF1 s'il est opportun de le faire." Et même pour sa pub avec Nintendo pour le jeu Animal Crossing, l'animateur indique que c'est "fait en accord avec TF1", que cela génère des revenus pour lui... "Quel est le problème ?", conclut-il.

L'animation reste toutefois l'activité principale de Denis Brogniart. Vendredi 12 mars 2021, dès 21h05 sur TF1, il présentera la nouvelle saison de Koh-Lanta, baptisée Les Armes secrètes.