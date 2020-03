Denise Richards : Elle attaque ses anciens propriétaires en justice

Le coronavirus est au coeur de toutes les préoccupations, les stars sont confinées chez elles, mais la planète continue de tourner ! Denise Richards attaque en justice les propriétaires de son ancien domicile.

L'info est signée Page Six ! Le site américain révèle que Denise Richards a poursuivi Anthony Ellrod et Christopher Masterson, les propriétaires de son ancienne maison située à Calabasas. Elle les accuse d'avoir divulgué des informations personnelles, comme son adresse et le montant de son loyer.

Les deux hommes avaient attaqué l'actrice et mannequin de 49 ans en premier. Ils l'accusent d'avoir laissé la villa dans un piteux état et lui ont demandé la somme de 113 000 dollars (un peu plus de 100 000 euros). Denise Richards y habitait avec son mari, Aaron Phypers.