Jane Seymour radieuse, Denise Richards love de son mari malgré les infidélités

On a beau récompenser le cinéma toute l'année à travers le monde, la petite lucarne n'est pas mise de côté pour autant. Du 19 au 23 juin 2020, le Festival de télévision de Monte-Carlo célébrera pour la soixantième fois le paysage audiovisuel international. Mais en attendant la date fatidique, il a bien fallu fêter comme il se doit cette sixième décennie ! Voilà pourquoi les célébrités se sont précipitées, loin, bien loin de la Principauté de Monaco, dans le Sunset Tower Hotel, situé dans le quartier de West Hollywood à Los Angeles le 5 février 2020. Un lieu emblématique puisque le coeur de l'industrie y bat 365 jours par an.

Séries, émissions, télé-réalité ont été mises à l'honneur ce soir-là puisque tous les talents qui investissent nos écrans ont répondu à l'appel. La belle doctoresse de Colorado Springs Jane Seymour était de la partie, tout comme James Lafferty – Les Frères Scott –, Eric Braeden – Victor Newman des Feux de l'amour – et sa femme Dale Russell Gudegast, Jason Priestley et son épouse Naomi Lowde-Priestley, Joan Collins, Noah Wyle – Urgences –, Sophia Hutchins et Caitlyn Jenner, Melissa Joan Hart – Sabrina, l'apprentie sorcière –, Eric Close, Abigail Breslin, Taylor Kitsch, Billy Zane, Gabriella Wright, Madeline Di Nonno ou encore George Hamilton.

Deux invités au bord du divorce ?

Le Festival de télévision de Monte-Carlo a été créé en 1961 par le Prince Rainier III. C'est désormais le Prince Albert de Monaco qui honore la position de président d'Honneur. Parmi les invités, en revanche, deux amoureux ont créé la surprise : Denise Richards, sourire XXL au bras de son mari Aaron Phypers. La récente intervention télévisuelle de la comédienne laissait pourtant penser que le temps n'était pas au beau fixe au sein du couple. Héroïne de la prochaine saison de The Real Housewives of Beverly Hills, elle a quitté le tournage une fois sa relation extraconjugale avec Brandi Glanville dévoilée au grand jour. "Elle n'arrêtait pas de dire à quel point son mari était génial, à quel point elle l'aimait et comme son pénis était large, expliquait-on parmi les membres du staff. Clairement, elle a oublié ce pénis pour ce qu'on lui proposait d'autre au menu." Ou pas...