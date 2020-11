Denzel Washington : Le mystère de son doigt désarticulé...

Malcolm X, Philadelphia, Traning Day, Inside Man... En 45 ans de carrière, Denzel Washington a régalé des centaines de millions de fans ! Seuls les férus d'entre eux connaissent son secret : la légende du cinéma a un "doigt magique", qu'il pouvait tordre de manière extrême.

Ce doigt est son annulaire droit ! Denzel Washington l'avait gravement endommagé, au point qu'il se déboîte. Quand le héros du film Les 7 mercenaires écartait les mains de manière brusque, son annulaire tombait et était perpendiculaire à ses autres doigts. Il a été photographié ainsi une fois, en mars 2004, lors d'une soirée à Las Vegas avec Meryl Streep et Liev Schreiber.

"Je me suis beaucoup blessé en jouant au football américain, expliquait Denzel Washington en 2014 dans l'émission The Graham Norton Show, diffusée au Royaume-Uni. Je voulais faire une passe et me suis déboîté le doigt. Et c'est arrivé tellement de fois au fil des années, que si j'écartais ma main subitement, mon doigt tombait aussi loin." Lors de cette interview, Denzel révélait qu'il faisait attention à son doigt lors de tournages, et que ses enfants étaient fascinés : "Quand mes enfants étaient petits, ils me demandaient : 'Papa, est-ce que tu peux montrer le doigt magique à mes amis ?' Donc je [mimais un tour de magie, NDLR] et leur montrais, et ils [partaient en hurlant !]".

"Je me suis fait opérer... Ça va mieux maintenant. J'ai comme un ourson en gélatine [à la base du doigt, NDLR], comme un petit bonbon", concluait-il dans la même émission. Son doigt réparé, ses enfants devenus adultes et un d'entre eux devenu acteur à son tour (John David Washington, révélé par la série Ballers et héros du film Tenet, réalisé par Christopher Nolan), Denzel Washington est désormais tranquille !