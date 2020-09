Départ de Jean-Pierre Pernaut : sa fille Lou inondée de messages, elle réagit

Mardi 15 septembre 2020, Jean-Pierre Pernaut a confirmé qu'il allait quitter avant la fin de l'année la présentation du célèbre JT de 13h de TF1. Après s'être exprimé via une vidéo postée sur Twitter et avoir annoncé qu'il ne comptait pas prendre sa retraite, bien au contraire, sa femme Nathalie Marquay a fait savoir qu'elle était très heureuse de cette décision. A présent, c'est leur fille Lou qui s'exprime en story Instagram.

"Je sais que la plupart d'entre vous, vous m'envoyez des messages et c'est super gentil. C'est vraiment pour me prouver votre soutien. Là, je ne vous demande qu'une chose : c'est vraiment de ne pas m'envoyer de messages ! Je vais en avoir beaucoup. S'il vous plaît, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui sont avec moi, mes potes sont là. Ne m'envoyez pas de messages, en tout cas pas aujourd'hui, pas dans la semaine", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter : "Surtout que ce n'est pas grave vu que mon père quitte juste le JT mais en soit, il sera toujours là donc, il n'y a pas de : 'Oh non, je suis trop triste !' Il va très bien mon père, il est très content ! C'est juste qu'il s'en va du JT, comme ça arrive à tout le monde dans une carrière."

Quelques minutes plus tôt, Lou Pernaut avait écrit : "Salut tout le monde, la plupart d'entre vous ont compris que mon père quitte son rôle de présentateur du 13h sur TF1 en fin d'année. Ce n'est qu'une étape car il continuera de travailler pour la chaîne et vous continuerez de la voir très souvent." En effet, Jean-Pierre Pernaut ne va pas disparaître totalement. "Je ne quitte ni ce métier ni les liens qui m'attachent à vous. Je continuerai d'animer d'une manière ou d'une autre les belles opérations SOS Village et l'élection du plus beau marché de France notamment. On prépare un nouveau grand magazine sur les richesses infinies de notre terroir. Un programme digital où je vous retrouverai régulièrement comme dans une nouvelle émission qui me ressemblera sur LCI. Je vous en dirai plus dans quelques temps et je vous retrouverai de temps en temps bien sûr dans les opérations spéciales de TF1", a-t-il fait savoir dans la matinée sur Twitter.