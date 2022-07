Deux enseignants tués par balles : le suspect serait l'ex d'une des victimes, révélations !

Après l'effroi de la découverte des deux enseignants de collège, Aurélie Pardon et Gabriel Fourmigué, tués par balles dans le village de Pouyastruc (Haute-Pyrénées), les autorités sont désormais en pleine traque de l'autre côté de la frontière, en Espagne. Un suspect est en fuite et se trouverait près de Jaca, dans la province d'Aragon, d'après les médias espagnols qui en font les titres, indique La Dépêche du Midi.

Lundi 4 juillet 2022, une femme du voisinage à Pouyastruc, plus précisément à Cami dou Pichou, a remarqué la présence inhabituelle d'un individu à moto près du domicile de son voisin. Quand il s'en est allé, prenant manifestement la fuite, elle a découvert le corps d'une femme gisant dans la rue, à l'extérieur de la maison et a alerté la gendarmerie.

La moto de l'auteur présumé des coups de feu mortels aurait été aperçue par les forces de l'ordre locales près du Mont d'Oroel, à deux heures et demie de route de Pouyastruc. "La Guardia civile et la Gendarmerie ratissent le rocher d'Oroel et ses environs, près de Jaca, sur la piste de l'auteur présumé du crime, qui a fui les lieux et a pu franchir la frontière", précise le journal espagnol Herlado. D'après le média, il pourrait être dans une zone montagneuse près de Jaceta, dans la région de Peña Oroel.

"Des sources proches de la Gendarmerie française ont expliqué que la personne recherchée pour ces événements est Cédric Tauleygne, un ancien réserviste français de 34 ans ayant une grande expérience du survivalisme", précise le quotidien Herlado. Ce nom est celui de l'ex-compagnon d'Aurélie Pardon, père de ses deux enfants en bas âge.

La Nouvelle République des Pyrénées apporte des détails quant aux motivations de ce crime : "la piste d'un conflit d'ordre sentimental pourrait être à l'origine du double homicide. Aurélie Pardon, en instance de séparation avec le père de ses enfants, et Gabriel Fourmiguié séparé depuis plusieurs mois, auraient été découverts dénudés par les enquêteurs et secouristes à leur arrivée sur les lieux. Lui, tué dans sa douche, elle dans la rue, à plusieurs dizaines de mètres du domicile de Gabriel."