Dexter : Que devient Jennifer Carpenter ?

Pendant huit saisons, les téléspectateurs se sont entichés d'un serial killer aux méthodes très particulières et à la morale discutable : Dexter. Une série policière portée par l'acteur principal, l'excellent Michael C. Hall. Ce dernier donnait notamment la réplique à Jennifer Carpenter. Que devient l'actrice depuis la fin du programme ?

Dans Dexter, l'actrice américaine de 39 ans incarnait le personnage attachant de Debra Morgan. Elle était la soeur de Dexter Morgan et agent de police à Miami ; et collègue de son frère, expert médico-légal en analyse de traces de sang. Elle découvrira tardivement le lourd secret de son frère que dans l'avant-dernière saison... Lors de l'ultime saison, elle devient accro aux drogues, quitte la police pour devenir détective privée avant de vouloir redevenir policière. Son personnage finira malheureusement assassiné par le tueur Oliver Saxon.

Après la fin de Dexter, série qui lui a notamment valu de décrocher un Saturn Award et une nomination aux Screen Actors Guild Award ainsi qu'aux Critics' Choice Television Award, Jennifer Carpenter a poursuivi sa carrière sur le petit écran. On a ainsi pu la voir dans les séries The Good Wife et Limitless. En 2019, elle est revenue avec un autre projet sous le bras : The Enemy Within. Malheureusement, le succès n'ayant pas été au rendez-vous, la chaîne NBC a décidé de ne pas produire de deuxième saison.

Jennifer Carpenter, comme beaucoup de ses collègues du showbusiness, tourne également pour le cinéma. Elle est apparue The Devil's Hand, Brawl in Cell Block 99, Dragged Across Concrete et son prochain film, A Mouthful of Air, est en post-production. Si ses projets sont nettement moins successful ces dernières années, sa fortune reste estimée par le site spécialisé Celebrity Net Worth à 8 millions de dollars. Une coquette somme qu'elle doit majoritairement à Dexter puisqu'elle touchait 100 000 dollars par épisode.

Côté perso, Jennifer Carpenter a été en couple avec son ex-collègue Michael C. Hall, qu'elle a épousé en 2008 et dont elle a divorcé en 2011. Depuis, elle s'est mariée au musicien Seth Avett, avec lequel elle a eu un petit garçon prénommé Isaac en 2015.

Thomas Montet