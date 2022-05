Diana Blois (Familles nombreuses) une arnaqueuse ? Accusée de mentir, elle s'explique

Diana Blois a été révélée au grand public dans Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). Elle y partage son quotidien avec son mari Gérôme et leur tribu recomposée de 9 enfants : Anaïs, Clara, Mathéo, Ilona, Ethan et les jumelles Lola et Sarah (fruit de l'ancienne union de la candidate), Louane (née d'une relation passée du père de famille) et Juliette (que le couple a eu ensemble). Une visibilité qui a permis aux parents de se lancer dans le monde de l'influence. Mais récemment, Diana n'a pas fait l'unanimité.

A l'instar d'Amandine Pellissard, Ambre Dol ou les Gayat, il arrive à la charmante brune de faire des placements de produits afin d'avoir des revenus complémentaires. Mais l'un d'eux n'a pas vraiment plu à une personne qui la suit sur Instagram. Le 15 mai dernier, un abonné lui a reproché de vanter les mérites d'une gamme qu'elle n'utilise pas au quotidien. Une marque de croquettes pour chien plus précisément.

En effet, le lendemain de son post sponsorisé, c'est de la nourriture d'une autre gamme qui est apparue dans les stories de Diana, de quoi provoquer la colère de la personne en question. Celle qui partage la vie de Gérôme a donc réagi sur son compte Instagram. "Quand une marque me propose de bosser pour elle, et donc de tester et d'être payée pour ça, si le produit me botte, je dis oui. Cela ne veut pas dire que je m'engage à vie à utiliser ces croquettes. C'est pour faire connaître cette marque. Ma visibilité les aide et eux me paient en retour. (...) Il n'existe pas une seule bonne marque de croquettes dans le monde. (...) Mon travail est de vous en parler, pas de m'engager à vie avec eux, même s'ils sont super", s'est-elle justifiée. Reste à savoir si cela a convaincu son détracteur.

Comme les autres participants de Familles nombreuses, les Blois ont malheureusement l'habitude de recevoir des commentaires négatifs et parfois déplacés. Début avril par exemple, Gérôme avait dévoilé que leur budget hebdomadaire de courses était compris entre 300 et 350 euros. "Vous m'excuserez, mais c'est n'importe quoi ce que vous dites. Je viens d'une famille nombreuse de 10 enfants et jamais mes parents n'ont fait autant de courses pour mes frères et moi. On est presque des ados et pourtant on achète la moitié de ce que vous achetez vous. Donc vos excuses 'on est une famille nombreuse', il va falloir arrêter un peu. Vous êtes juste des gros porcs qui bouffez toute la journée", avait réagi une abonnée.