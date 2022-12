Diane Kruger : L'ex de Guillaume Canet dévoile son nombril dans une tenue boyish, scintillante et très moulante

Décidément, la comédienne est une pointure de la mode. Chacune des apparitions de Diane Kruger est un mirage, un élan de beauté, et toutes les mâchoires tombent sur son passage. Sa récente intervention, le 1er décembre 2022 sur le tapis rouge de la soirée des GQ Men of the Year Awards, organisée au Kant Garagen de Berlin, n'a pas fait exception. L'actrice de 46 ans, ancienne compagne de Guillaume Canet, a fait battre les coeurs et crépiter les flashs à l'aide d'une tenue incroyable incrustée de mille sequins noirs, issue des collections 16Arlington. Son haut, sorte de chemise au col XXL, laissait apparaître, discrètement, un morceau de nombril.

Diane Kruger, bien qu'enchanteresse, n'était évidemment pas la seule invitée à avoir impressionné la foule entassée aux abords de la soirée des GQ Men of the Year Awards. L'actrice allemande, originaire de la ville de Hildesheim, a partagé la vedette avec Eddie Redmayne - Les animaux fantastiques, Danish Girl -, avec qui elle a accepté de prendre la pose bien volontiers, mais aussi avec l'humoriste Enissa Amani et la designeuse Martine Rose. Ils sont tous quatre repartis avec une récompense en poche et ont été chaleureusement applaudis par les invités de cette soirée, réunis au Krant Garagen de Berlin, dont Hadnet Tesfai, Nikeata Thompson ou encore Lorena Rae.

Diane Kruger est décidément de toutes les soirées. Elle vient récemment de participer à la 19e édition du Festival International du Film Marrakech, au mois de novembre, et a même croisé son ex Guillaume Canet à plusieurs reprises au Palais des Congrès. Quand elle n'est pas sur son trente-et-un, et qu'elle ne fait pas des merveilles sur les plateaux de tournage, la comédienne profite d'un quotidien plus calme avec son compagnon Norman Reedus, qu'elle aime depuis 2016, après l'avoir rencontré sur le tournage du film franco-allemand Sky, de Fabienne Berthaud. Ensemble, ils ont accueilli une petite fille, le 2 novembre 2018, qu'ils ont baptisée Nova Tennessee. Une fois les robes à paillettes jetées au sol, nul doute que l'actrice ce précipite, avec bonheur, en direction de son cocon familial.