Dianna Agron (Glee) séparée de son mari Winston Marshall... mais pas célibataire !

Une page se tourne. Dianna Agron, l'ancienne star de la série Glee, s'est séparée de son époux Winston Marshall après quatre ans de mariage. Bien que le couple ne se soit pas encore prononcé au sujet de la rupture, de nombreuses sources du site Us Weekly ont confirmé la fin de cette idylle. En réalité, cela ferait déjà un an que l'actrice vivrait loin de son musicien - il joue de la guitare et du banjo dans le groupe Mumford & Sons - et aurait même retrouvé l'amour.

Dianna Agron et Winston Marshall avaient pourtant décidé de s'unir pour le meilleur et pour le pire. Après leurs fiançailles, en décembre 2015, les amoureux s'étaient rendus au Maroc, au Beldi Country Club, pour se dire "I do" en rayonnant de bonheur. Selon les proches de la comédienne, elle avait alors trouvé l'homme idéal. "C'est le garçon le plus gentil, il la traite comme une princesse, expliquait-on dans son entourage. Il est tellement attentionné, il emmène sa famille partout où ils vont et vont la voir dès qu'elle en a envie. Il est aussi très gentil avec ses amis." La relève va être dure à assurer...