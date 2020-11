Diddy : Hommage à son ex "irremplaçable" Kim Porter, deux ans après sa mort

Le week-end dernier, Diddy a fait rire des millions d'internautes avec une vidéo de lui, s'entraînant au plongeon dans sa piscine. Il les a aujourd'hui émus en publiant des photos inédites de son ex-compagne décédée, Kim Porter. Le producteur et homme d'affaires a commémoré le deuxième anniversaire de sa mort en lui adressant une nouvelle déclaration à titre posthume.

@diddy compte plus de 17 millions de followers sur Instagram. Il y a posté de nouvelles photos de la défunte Kim Porter ce dimanche 15 novembre 2020, jour du deuxième anniversaire de sa mort. Sur ces images, Kim pose avec les trois enfants nés de sa relation avec Diddy, l'aîné Christian (22 ans) et les jumelles D'Lila et Jessie (14 ans). Le premier fils de Kim Porter, Quincy (29 ans, né de sa précédente relation avec Al B. Sure!), figure également sur le diaporama.

"La reine Kim Porter !! (...) Irremplaçable... Je t'aime pour toujours", écrit Diddy en légende de sa publication. Sur une deuxième, un cliché en noir et blanc de Kim, il ajoute : "La déesse ébène !!! Tu me manques tellement !!! Et tu me manqueras toujours !!!!"