Didier Deschamps : La mort brutale de son frère en avion, le drame de sa vie

Deux Coupes du monde (une en tant que joueur, l'autre en qualité de sélectionneur), le sacre à l'Euro 2000, deux Ligue des Champions avec Marseille et la Juve... Didier Deschamps possède un palmarès impressionnant ! Il n'a pourtant pas connu que des moments heureux. Le sélectionneur des Bleus a perdu son grand frère dans un crash d'avion, drame qui le bouleverse encore aujourd'hui.

Philippe Deschamps est mort le lundi 21 décembre 1987. Le jeune homme de 22 ans a fait partie des 16 morts (13 passagers et trois membres d'équipage) morts du crash du vol AF (Air France) 1919, reliant Bruxelles à Bordeaux. L'avion s'est écrasé au moment de l'atterrissage, à cause de mauvaises conditions météo et d'une visibilité au sol dégradée.

Au moment de la disparition de son grand frère, Didier Deschamps, alors âgé de 19 ans, était joueur au FC Nantes. L'entraîneur de l'équipe de France en a 52 aujourd'hui mais reste affecté par cette perte, qu'il évoquait dans le documentaire Didier face à Deschamps, diffusé le 11 octobre 2019.

"C'est tellement injuste, mais on vit avec. On est obligé. Sans et avec... (...) Les années ont passé, le temps fait son travail, mais on ne peut pas oublier. Et puis, c'est une période de Noël... On reste marqué à vie, forcément", a-t-il confié dans le film sur sa vie, produit par son ami Nagui. Au même moment, Claude Deschamps, la compagne de Didier (qu'il épousera en 1989), perdait son papa.

Philippe Deschamps a été inhumé le 26 décembre 1987. Les obsèques du beau-père de Didier ont eu lieu le lendemain, 27 décembre 1987.