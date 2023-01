Didier Deschamps pas le bienvenu au dîner des champions du monde 98 ? La raison de son absence enfin connue

C'est ce soir que les héros de la Coupe du monde 98 se réunissent pour les biens de leur association. Un moment forcément attendu par tous les champions, qui vont pouvoir se remémorer avec beaucoup de plaisir et de nostalgie les moments incroyables qu'ils ont vécu tous ensemble. L'occasion pour des joueurs comme Frank Leboeuf, Bixente Lizarazu ou encore Marcel Desailly de se souvenir du bon vieux temps, mais cette année, l'atmosphère risque d'être un peu plus tendue qu'à l'accoutumée. En effet, depuis quelques semaines et l'interview de Noël Le Graët à l'encontre du chouchou de la bande, Zinedine Zidane, les relations se sont tendues entre les anciens footballeurs.

Récemment, c'est Emmanuel Petit qui a révélé que cette rencontre entre les champions de 98 allait avoir lieu et il en a profité pour évoquer le cas de Didier Deschamps, l'actuel sélectionneur des Bleus. "Il y a un dîner dans un peu moins de deux semaines et je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas venir", a-lancé le célèbre blond à la queue de cheval. Visiblement, il avait visé juste, puisque l'entraîneur de 54 ans sera bel et bien absent de ce dîner à Paris, mais il a une bonne raison. En effet, ce 23 janvier, le mari de Claude Deschamps se trouvera à Monaco, en compagnie de Youri Djorkaeff ou Vincent Candela, pour un match caritatif, comme nous l'apprend RMC Sport.

Deschamps isolé au sein du groupe France 98 ?

Une aubaine pour Didier Deschamps, qui va donc éviter de croiser certains de ses anciens coéquipiers, à commencer par Christophe Dugarry, qui s'est montré assez dur envers lui récemment. "Je ne comprends pas le silence de Deschamps. On a l'impression qu'il a choisi un peu son camp, c'est la fédé, c'est son président, c'est son travail", a-t-il précisé sur les ondes de RMC, visant l'actuel sélectionneur des Bleus. Il a également révélé que les champions du monde possédaient un groupe sur Whatsapp, mais tout le monde n'y est pas... "Non, il n'y a pas DD (surnom de Didier Deschamps). Je pense qu'il a bloqué son compte", a conclu l'ancien attaquant de Bordeaux.