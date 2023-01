Emmanuel Petit révèle qu'une rencontre des Bleus de 98 va avoir lieu, Didier Deschamps dans le collimateur ?

C'est une affaire qui secoue tout le petit monde du football français depuis le 8 janvier dernier et l'interview de Noël Le Graët dans l'émission de Marion Bartoli, sur les ondes de RMC. Les déclarations du président de la Fédération française de football (FFF) sur la légende Zinedine Zidane ne sont pas du tout passées. "Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club ?", a-t-il notamment déclaré, déclenchant une vive polémique qui a mené à sa mise en retrait de sa position de président de la FFF, ce 11 janvier.

Victime collatérale dans cette affaire, Didier Deschamps, qui a été prolongé jusqu'en 2026 à la tête des Bleus, ne s'est pas fait que des amis. Ancien coéquipier du sélectionneur en équipe de France et champion du monde en 1998 avec lui, Emmanuel Petit fait désormais partie des consultants foot qui comptent en France. L'ancien joueur de 52 ans intervient de manière régulière dans l'émission Rothen s'enflamme, animée par Jérôme Rothen sur RMC. Touché par l'affaire en cours, ce dernier ne mâche pas ses mots : "Je trouve qu'il y a beaucoup trop de problèmes à l'heure actuelle et il faudrait qu'on se réunisse tous et qu'on puisse se parler franchement et honnêtement, les yeux dans les yeux, parce qu'il y a trop de choses qui ne vont pas."

Très déçu par la tournure des évènements, Emmanuel Petit fait même une révélation qui pourrait changer les choses. "Il y a un dîner dans un peu moins de deux semaines et je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas venir", lâche l'ex d'Agathe de La Fontaine, qui, sans le nommé, vise certainement Didier Deschamps, qui n'est pas très populaire en ce moment chez les anciens champions 98. Le 10 janvier, c'est Christophe Dugarry qui s'en était pris ouvertement à lui et dans l'émission L'After Foot, Daniel Riolo en a rajouté une couche hier : "Quand je vous dis que dans France 98, il n'y a pas grand monde qui soutient Deschamps, je n'invente rien depuis des années."